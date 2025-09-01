نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعية الدولية لعلماء الإبادة: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، اليوم الاثنين، قرارًا يؤكد استيفاء المعايير القانونية التي تُثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، وذلك وفقًا لتصريحات رئيس الجمعية، التي نقلتها وكالة رويترز البريطانية.

حرب الإبادة تدخل يومها الـ317

يأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ317 على التوالي، وسط تزايد أعداد الضحايا المدنيين واستمرار سياسات التدمير الممنهج والتجويع، التي وصفتها منظمات حقوقية بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

سياسات تهجير وتجويع ممنهجة

وأكدت الجمعية أن إسرائيل تنتهج سياسة الإبادة والتجويع لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

دعوات دولية لوقف الجرائم

وفي السياق ذاته، دعت حركة حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ "جرائم الإبادة الوحشية" التي ترتكبها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين في غزة.