العالم اليوم - إثر ضربات إسرائيلية.. الحوثيون يكشفون قائمة وزرائهم القتلى

انتم الان تتابعون خبر إثر ضربات إسرائيلية.. الحوثيون يكشفون قائمة وزرائهم القتلى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 01:08 مساءً - أعلن التلفزيون الرسمي التابع لجماعة الحوثيين، الإثنين، أسماء القتلى من وزراء حكومة التغيير والبناء التابعة للجماعة، إثر غارات إسرائيلية استهدفتهم يوم الخميس الماضي.

وذكر التلفزيون أن حصيلة القتلى ضمت "أحمد غالب ناصر الرهوي، رئيس مجلس الوزراء، والقاضي مجاهد أحمد عبدالله علي، وزير العدل وحقوق الإنسان، ومعين هاشم أحمد المحاقري ، وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، ورضوان علي علي الرباعي، وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، وجمال أحمد علي عامر، وزير الخارجية والمغتربين، وعلي سيف محمد حسن، وزير الكهرباء والطاقة والمياه، وعلي قاسم حسين اليافعي، وزير الثقافة والسياحة".

وأكمل التلفزيون ذكر بقية حصيلة القتلى وهم: "سمير محمد أحمد باجعالة، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وهاشم أحمد عبدالرحمن شرف الدين، وزير الإعلام، ومحمد علي أحمد المولد، وزير الشباب والرياضة، ومحمد قاسم الكبسي، مدير مكتب رئاسة الوزراء، وزاهد محمد العمدي، سكرتير مجلس وزراء".

وكان زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، قد وصف، الأحد، استهداف إسرائيل عددا من الوزراء بأنه "جريمة"، وتوعد تل أبيب بـ"مسار ثابت وتصاعدي" في الهجمات.

وأشار الحوثي، إلى أن جميع قتلى الهجوم الإسرائيلي هم من الوزراء العاملون في المجالات المدنية، معتبرا أن استهدافهم "يضاف إلى الرصيد الإجرامي لإسرائيل في المنطقة".

وتابع: "مسارنا العسكري في الاستهداف للعدو الإسرائيلي سواء بالصواريخ والطائرات المسيرة أو بالحظر البحري مسار مستمر وثابت وتصاعدي".

وأوضح أن الأجهزة الأمنية التابعة له تعمل في مهمة لـ"تحصين الجبهة الداخلية من الاختراق".

والسبت، توعد الحوثيون في اليمن إسرائيل بـ"الثأر" بعد إعلان مقتل رئيس حكومتهم غير المعترف بها دوليا وعدد من وزرائهم في ضربة إسرائيلية على صنعاء.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أعلنت الجمعة، أن الجيش استهدف رئيس الأركان ووزير الدفاع في جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الخميس.

وذكر المصدر أن الجيش الإسرائيلي "ينتظر تأكيدا لنتيجة الهجوم".

وقال الجيش الإسرائيلي إن محاولة الاستهداف "أتت إثر وصول معلومة عن اجتماع لقيادات في جماعة الحوثي وجرى اتخاذ القرار من المستوى السياسي بشكل سريع".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أبرز أهداف الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل، مساء الخميس، على العاصمة اليمنية صنعاء كان اجتماعا يضم عددا من أرفع القيادات في جماعة الحوثي.