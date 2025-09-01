نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء سلوفينيا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور روبرت جولوب رئيس وزراء سلوفينيا، اليوم الإثنين الأول من سبتمبر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، يأتي ذلك في إطار زيارته إلى جمهورية سلوفينيا للمشاركة في أعمال منتدى بليد الاستراتيجي.

وأكد وزير الخارجية، على ما توليه مصر من اهتمام بتطوير العلاقات الثنائية مع سلوفينيا، وتفعيل آليات التعاون المشترك، بما يعكس عمق الروابط السياسية بين البلدين، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون المتاحة في مجالات عدة، أبرزها الطاقة والنقل والموانئ والعمالة، حيث أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية استغلال الإمكانات المتاحة بالبلدين، ودعا الجانب السلوفيني إلى التوسع في استثماراته في السوق المصري، باعتبار مصر بوابة رئيسية للنفاذ إلى القارة الأفريقية.

وقد ناقش الجانبان أهمية تكثيف التشاور السياسي في ضوء عضوية سلوفينيا غير الدائمة في مجلس الأمن، بما يفتح المجال لمزيد من التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما أشاد الوزير عبد العاطي، بالدور الإيجابي الذي تلعبه سلوفينيا بمؤسسات الاتحاد الأوروبي لدعم الشراكة مع مصر.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض وزير الخارجية، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا حرص مصر على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، مشيدًا بالمواقف المتوازنة التي تبنتها سلوفينيا في هذا الصدد.

كما أشاد وزير الخارجية، بموقف سلوفينيا المشرف واعترافها بدولة فلسطين العام الماضي.

وشدد الوزير عبد العاطي، على أهمية تحمل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، لمسؤولياته في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين، وضرورة ممارسة ضغوط حقيقية لوقف التصعيد، والتوقف فورا عن استخدام التجويع كسلاح.

وأشار وزير الخارجية، إلى وجود آليات أوروبية قائمة يمكن تفعيلها في هذا السياق، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة من جانب الاتحاد الأوروبي لدفع إسرائيل إلى التجاوب مع مقترح وقف إطلاق النار.