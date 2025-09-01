نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل السيناتور كريس فان هولن والسيناتور جيف ميركلي عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مساء أمس الأحد ٣١ أغسطس، السيناتور كريس فان هولن، والسيناتور جيف ميركلي، عضوي لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها عضوا الكونجرس إلى مصر ضمن جولة بالمنطقة.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة والتعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، حيث أشاد الوزير عبد العاطي، بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة.

كما أعرب الوزير عبد العاطي، عن الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي، التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة والتي وصلت إلى حد المجاعة، حيث شدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية، مستعرضا المقترح المصري - القطري والذي يستهدف وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والاسرى، مشددًا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره للضغط على إسرائيل للتجاوب مع الرغبة الدولية في إنهاء العدوان.

وزير الخارجية مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي

وحذر الوزير عبد العاطي، من خطورة وتداعيات توسع العمليات العسكرية في غزة، والتمدد الاستيطاني بالضفة الغربية الذي يسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، واستمرار سياسة التجويع، مجددًا رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من ارضهم.

واستعرض الوزير عبد العاطي، في هذا السياق عناصر الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والمؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته لهذا الغرض فور التوصل لوقف إطلاق النار.

كما استمع وزير الخارجية، لانطباعات عضوي مجلس الشيوخ عن الزيارة التي قاما بها إلى مدينتي العريش ورفح، حيث اطلعا على الجهود التي تقوم بها مصر من أجل توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في غزة من خلال زيارة المركز اللوجيستي الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر المصري وتفقد معبر رفح.

وزير يبحث الأوضاع في غزة والسودان مع عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي

كما اطلعا أيضًا على ما تقدمه مصر من خدمات ورعاية لعلاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية.

وقد ثمن عضوا مجلس الشيوخ من جانبهما الجهود الحثيثة والبناءة التي تقوم بها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتقديم الدعم الانساني والاغاثي للفلسطينيين في غزة.

وعلى صعيد آخر، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي، على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، منوها في هذا السياق باستعداد مصر للتفاعل مع المبادرات الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.