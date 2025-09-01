العالم اليوم - منع أسطورة هوليوود من دخول البيت الأبيض

انتم الان تتابعون خبر منع أسطورة هوليوود من دخول البيت الأبيض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 09:24 صباحاً - منعت الفنانة الأميركية الشهيرة ديان كانون (88 عاما) من الدخول إلى البيت الأبيض مؤخرا، بسبب تزوير سنّها في وثائق جواز السفر.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن بطلة فيلم "هيفين.. كان وايت" حاولت دخول البيت الأبيض هذا الأسبوع، لكن جهاز الخدمة السرية الأميركي رفض السماح لها بالدخول بسبب وجود تضارب في عمرها المدوَّن على جواز سفرها، وفقا لمقطع فيديو نشرته وصديقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت كانون قد سافرت مؤخرا إلى واشنطن برفقة الممثلتين كيم دوغلاس وترايسي بريغمان، إضافة إلى مقدمة البرامج والطاهية كريستين أفانتي-فيشر. وتعمل المجموعة معا على تقديم بودكاست جديد بعنوان "God’s Table".

وأثناء جولتهن السياحية في العاصمة، واجهن موقفا غير متوقع، إذ ظهرت دوغلاس في الفيديو وهي تروي الواقعة قائلة: "كنا نستعد لجولة رائعة، لكن ضباط الخدمة السرية وعملاء الأمن الفيدرالي منعونا من الدخول، لأن شخصا ما كذب بشأن عمره".

وكانت كانون تضحك أثناء سرد القصة، فيما كانت بريغمان وأفانتي-فيشر تمزحان معها.

وقالت كانون ضاحكة: "القصة وما فيها أنني قبل سنوات كذبت بشأن عمري في جواز السفر".

وردّت دوغلاس ممازحة: "من لم يفعل ذلك يا ديان؟" بينما علّقت أفانتي-فيشر: "إذا دخلنا، فسيكون ذلك معجزة من الله".

وقد شاركت دوغلاس الفيديو في خاصية القصص على "إنستغرام"، ثم أعادت كانون نشره على صفحتها، وكتبت: "سأفعلها مرة أخرى... ليس من شأن أحد الرقم الذي ألصقوه بي. أليس كذلك يا بنات؟ أليس كذلك يا شباب؟ إنه مجرد رقم... مهما وضعوا من أرقام بجانبي، هناك شيء واحد لا يتغير: أنا أحبكم".

وعلّقت بريغمان على المنشور مازحة: "مضحك للغاية! أحبك كثيرا، لكن بصراحة، كيف يمكنني تغيير عمري؟"

من هي ديان كانون؟

وتعد ديان كانون من أبرز الشخصيات في صناعة الترفيه منذ عقود. بدأت مسيرتها الفنية في خمسينيات القرن الماضي بالمشاركة في عدة مسلسلات تلفزيونية، ثم ظهرت لأول مرة على مسرح برودواي عام 1962.

وفي عام 1976، رُشحت لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم قصير حي عن فيلم "Number One" الذي أنتجته، لتصبح بذلك أول امرأة تُرشح للأوسكار عن عمل أمام وخلف الكاميرا.

وعُرفت كانون أيضا بحياتها العاطفية الثرية، إذ تزوجت عام 1965 من أسطورة هوليوود كاري غرانت، وأنجبت منه ابنة واحدة تُدعى جينيفر، قبل أن ينفصلا عام 1968.

ثم تزوجت ثانية عام 1985 من رجل الأعمال العقاري ستانلي فيمبيرغ، لكنهما انفصلا عام 1991. كما وصفت سابقاً علاقتها بالمقدم الشهير جوني كارسون بأنها كانت "قصة حب".