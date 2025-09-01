العالم اليوم - تقرير: زلزال أفغانستان يقتل 250 شخصا على الأقل

انتم الان تتابعون خبر تقرير: زلزال أفغانستان يقتل 250 شخصا على الأقل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 08:20 صباحاً - لقي ما لا يقل عن 250 شخصا حتفهم في أعقاب الزلزال الذي ضرب أفغانستان، حسبما أفادت وكالة أنباء بختر الرسمية التي تديرها طالبان، الإثنين.

وأضافت الوكالة أن 500 شخص آخرين أصيبوا بجروح. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تقرير: زلزال أفغانستان يقتل 250 شخصا على الأقل .. في رعاية الله وحفظة