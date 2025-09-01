نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - 90 شهيدًا في غزة.. الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات ويواصل الاعتداء على مصادر المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد 90 فلسطينيًا في قطاع غزة، أمس الأحد، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، بينهم 38 مواطنًا كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية قبل أن يستهدفهم الاحتلال بشكل مباشر.

توزيع الشهداء على مستشفيات القطاع

حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن مصادر طبية، فقد توزع الشهداء على عدة مستشفيات:

مستشفى الشفاء: 20 شهيدًا

عيادة الشيخ رضوان: 6 شهداء

مستشفى الهلال – السرايا: 7 شهداء

مستشفى العودة: 9 شهداء

مستشفى الأقصى: 21 شهيدًا

مستشفى ناصر: 27 شهيدًا

أزمة مياه خانقة في رام الله والبيرة

وفي سياق متصل، توقّف ضخ المياه من البئر رقم (6) في عين سامية بمحافظة رام الله والبيرة، إثر اعتداء جديد نفذه مستعمرون إسرائيليون. وأكدت مصلحة مياه محافظة القدس أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد المصدر المائي الوحيد لتسعة عشر تجمعًا سكانيًا، مما ينذر بأزمة مائية خانقة.

تداعيات على القرى والتجمعات السكانية

أوضحت المصلحة أن تكرار الاعتداءات انعكس سلبًا على برنامج توزيع المياه، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية مثل قرى سنجل وما جاورها، إضافة إلى بيرزيت والقرى المجاورة، مما ضاعف من معاناة الأهالي في الحصول على حصصهم المائية.

دعوات لتحرك عاجل

ناشدت المصلحة الجهات الرسمية والحقوقية والدولية كافة بالتحرك السريع والضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات على آبار عين سامية، باعتبارها شريان الحياة الأساسي لعشرات آلاف المواطنين.

أهمية آبار عين سامية

تُعد آبار عين سامية من أهم مصادر المياه الجوفية في شمال شرق رام الله، حيث تُنتج نحو 12 ألف متر مكعب يوميًا، أي ما يعادل 17% من إجمالي الكميات التي توفرها مصلحة مياه محافظة القدس. وتغذي هذه الآبار 19 تجمعًا سكانيًا بشكل مباشر، و14 تجمعًا آخر عبر محطة رام الله.