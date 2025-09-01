العالم اليوم - سناتور جمهوري: لا بد أن يكون البنك المركزي الأميركي مستقلا

انتم الان تتابعون خبر سناتور جمهوري: لا بد أن يكون البنك المركزي الأميركي مستقلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 07:24 صباحاً - شدد عضو جمهوري في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي الأحد على ضرورة استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، مخالفا بذلك تصريح جيه.دي فانس، نائب الرئيس، الذي قال إن دونالد ترامب والمسؤولين المنتخبين يجب أن يكون لهم رأي في السياسة النقدية.

وقال السناتور جيمس لانكفورد، وهو جمهوري من ولاية أوكلاهوما، في تصريحات لشبكة (إن.بي.سي) إن البنك المركزي الأميركي يجب أن يحدد أسعار الفائدة وليس الرئيس أو الكونغرس.

وأضاف "لكل منا دور في ذلك. لدينا فقط دور مختلف. الاحتياطي الفيدرالي يصبح في أفضل حالاته عندما يكون مستقلا، لكنه ليس مستقلا عن الشعب الأميركي بأكمله... فليقم كل منا بدوره في ذلك".

وينتقد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول منذ أشهر لعدم خفض أسعار الفائدة.

وأقال الأسبوع الماضي عضوة المجلس ليزا كوك، وهي أول امرأة سوداء تعمل في البنك المركزي الأميركي. واتهمها بالاحتيال في أمور تتعلق بالرهن العقاري، لكن كوك وأنصارها قالوا إن هذا الادعاء كان ذريعة لعزلها حتى يتمكن من تعيين حليف له في البنك المركزي يتبنى رؤاه الخاصة بالسياسة النقدية.

وانتقد المعارضون إقالة ترامب لكوك ولمديرة مكتب إحصاءات العمل قبل شهر، واعتبروها محاولة من الرئيس الجمهوري للسيطرة على المؤسسات المستقلة تاريخيا. وقررت كوك رفع دعوى قضائية لمنع إقالتها.