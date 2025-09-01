العالم اليوم - استمرار انخفاض الثقة في قطاع الصناعة بالصين

انتم الان تتابعون خبر استمرار انخفاض الثقة في قطاع الصناعة بالصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 06:28 صباحاً - أظهر مؤشر اقتصادي رئيسي استمرار انخفاض الثقة في قطاع الصناعة بالصين.

وقال مكتب الإحصاء في بكين الأحد إن مؤشر مديري المشتريات- الذي يرصد شعور مالكي المصانع ويعد مؤشرا رئيسيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم- سجل 49.9 نقطة خلال الشهر الجاري، بارتفاع بنسبة 0.1 مقارنة بيوليو الماضي.

ويعد مؤشر مديري المشتريات مؤشرا رئيسيا للمحللين وصانعي القرارات.

ويعني تسجيل قراءة أعلى من 50 توسع القطاع، في حين يشير تسجيل قراءة أقل من 50 إلى حدوث انكماش.

يعاني الاقتصاد الصيني من عدة تحديات، تشمل أزمة قطاع العقارات القائمة منذ فترة وضعف الاستهلاك المحلي والنزاع التجاري مع الولايات المتحدة.