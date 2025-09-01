نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- زلزال بقوة 6 درجات يضرب باكستان ويهز العاصمة إسلام آباد والمدن المجاورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلازل أن هزة أرضية قوية بلغت شدتها 6 درجات على مقياس ريختر ضربت العاصمة الباكستانية إسلام آباد وعددًا من المدن المحيطة بها فجر اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025.

وأكد المركز أن الزلزال كان ملحوظًا بشكل واضح، حيث شعر به السكان في مناطق متعددة، حتى في مدن بعيدة مثل لاهور، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

موقع مركز الزلزال

أوضح المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لدائرة الأرصاد الجوية الباكستانية أن مركز الزلزال يقع في جنوب شرق أفغانستان، بالقرب من الحدود الباكستانية، وهو ما يفسر وصول تأثيراته إلى مناطق واسعة من باكستان.

التأثيرات الأولية

لم تُعلن السلطات الباكستانية حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة، كما أنَّ أجهزة الطوارئ والدفاع المدني وضعت في حالة تأهب لمتابعة الموقف والتعامل مع أي بلاغات.

بعض السكان هرعوا إلى الشوارع خوفًا من تكرار الهزات الارتدادية.

خلفية عن النشاط الزلزالي في المنطقة

تُعد باكستان وأفغانستان من المناطق النشطة زلزاليًا نظرًا لوقوعهما عند التقاء الصفائح التكتونية، مما يجعلها عرضة لهزات أرضية متكررة، بعضها يخلّف آثارًا مدمرة على البنية التحتية والسكان.