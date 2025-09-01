العالم اليوم - الأغلى بتاريخ إنجلترا.. ليفربول يضم "النجم الذي طال انتظاره"

انتم الان تتابعون خبر الأغلى بتاريخ إنجلترا.. ليفربول يضم "النجم الذي طال انتظاره" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 04:28 صباحاً - توصل ناديا ليفربول ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيان إلى اتفاق بشأن انتقال ألكسندر إيزاك من الثاني إلى الأول، حسبما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" ليل الأحد بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن يدفع ليفربول 125 مليون جنيه إسترليني وفق الاتفاق، مما يجعل انتقال إيزاك الصفقة الأكبر في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وحسب تقارير صحفية بريطانية، يجري إيزاك الفحص الطبي في ليفربول صباح الإثنين، قبل إتمام انتقاله رسميا إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكثر الحديث عن الصفقة التي طال انتظارها مؤخرا، حيث سعى ليفربول بشتى الطرق لضم المهاجم السويدي صاحب الـ25 عاما.

وكان إيزاك انتقل إلى نيوكاسل قبل 3 سنوات قادما من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.

والسبت أتم نيوكاسل تعاقده مع المهاجم الألماني نيك فولتيماده قادما من شتوتغارت، مما أعطى إشارة على رحيل وشيك لإيزاك.

وقبيل رحيله، قال المدير الفني لنيوكاسل إيدي هاو عن إيزاك: "تعاقده ممتد معنا ولا بد من البحث عن طريقة لعودته إلى صفوفنا، وأتمنى ضم صفقة جديدة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية".