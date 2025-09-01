العالم اليوم - ثنائية بيراميدز تطيح مدرب الأهلي المصري

انتم الان تتابعون خبر ثنائية بيراميدز تطيح مدرب الأهلي المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 12:25 صباحاً - أعلن الأهلي بطل الدوري المصري، الأحد، إقالة مديره الفني الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه بالتراضي بين الطرفين.

وقال النادي في بيان إنه "وجه الشكر للسيد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي. جاء ذلك عقب اجتماعات لجنة التخطيط بحضور رئيس النادي محمود الخطيب، والمدير الرياضي محمد يوسف".

وسبق لمصدر مطلع أن أفاد "فرانس برس"، بأن النادي يتجه لإقالة المدرب الإسباني بسبب سوء النتائج.

وخسر الأهلي السبت أمام بيراميدز بهدفين نظيفين في المرحلة الخامسة بالدوري المحلي، متراجعا إلى المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط من 4 لقاءات.

وانتقدت جماهير الفريق ريبيرو بشكل لاذع خلال المباراة وبعدها، وهتفت مطالبة مجلس إدارة النادي بإقالته، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليا عقب التعادل مع غزل المحلة في المرحلة السابقة.

ولم يحقق الأهلي سوى فوز واحد بالدوري على حساب فاركو، بعدما كان قد بدأ الموسم بتعادل مع مودرن سبورت.

وقال المصدر لـ"فرانس برس": "اجتمع الخطيب بلجنة الكرة والمدير الرياضي صباح الأحد واستقر الجميع على إقالة ريبيرو. الإدارة تدرس حاليا تعاقد المدرب الإسباني لحسم إنهاء التعاقد بالتراضي خلال الساعات المقبلة".

وتابع بيان الأهلي: "تواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة".

ولم يحضر ريبيرو إلى مقر النادي الأحد، بعدما منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام بسبب التوقف الدولي.

وتولى ريبيرو مهمة تدريب الأهلي في يونيو الماضي خلفا للسويسري مارسيل كولر، بعد فترة مؤقتة تولى فيها عماد النحاس المهمة وقاد الأهلي إلى لقب الدوري في الموسم الماضي.

وقاد ريبيرو الأهلي في مونديال الأندية محققا تعادلين أحدهما سلبي مع إنتر ميامي الأميركي، وآخر بنتيجة 4-4 مع بورتو البرتغالي، بينما خسر أمام بالميراس البرازيلي صفر-2، لتكون بذلك حصيلته فوز واحد و4 تعادلات وخسارتين في 7 مباريات له على رأس الجهاز الفني للفريق.

وتعد بداية ريبيرو مع الأهلي في الدوري الأسوأ منذ 11 عاما، وتحديدا منذ تسجيل الفريق البداية عينها مع مدرب إسباني آخر هو خوان كارلوس غاريدو الذي أقيل بعد خروج الفريق من دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا في مايو 2015.

ولم يتضح بعد ما إذا كان النحاس الذي تولى منصب المدرب المساعد في جهاز ريبيرو، سيعود لتولي مهمة المدير الفني بصورة مؤقتة، أم سيتم تعيين مدرب آخر بصورة دائمة.