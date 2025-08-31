العالم اليوم - خارجية بريطانيا تتحدث عن إغلاق مؤقت لمبنى سفارتها في مصر

انتم الان تتابعون خبر خارجية بريطانيا تتحدث عن إغلاق مؤقت لمبنى سفارتها في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 أغسطس 2025 11:18 مساءً - أكد متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أن سفارة المملكة المتحدة في القاهرة ما زالت تواصل عملها، رغم الإغلاق المؤقت للمبنى الرئيسي.

وأوضح المتحدث أن "بينما نراجع تأثير الأعمال التي نفذتها السلطات المصرية في المنطقة المحيطة. يمكن للمواطنين البريطانيين الاستمرار في الحصول على المساعدة القنصلية".

وكانت السفارة البريطانية أعلنت إغلاق المبنى الرئيسي للسفارة بعدما أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية أمام السفارة.

ومنذ عام 2014، وضعت حواجز حديدية وخرسانية عند مدخل الشارع المؤدي إلى السفارة البريطانية، ما أدى إلى إغلاقه أمام حركة السيارات، باستثناء المترددين على السفارة لإنهاء معاملاتهم، وذلك بعد خضوعهم لإجراءات فحص أمنية.

تحرك السلطات المصرية

وحظي تحرك السلطات المصرية لإزالة الحواجز الأمنية المحيطة بمقر السفارة البريطانية في حي جاردن سيتي التاريخي بالقاهرة، بتفاعل واسع خلال الساعات الأخيرة.