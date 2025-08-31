أحمد جودة - القاهرة - اجتماع حاسم للكابينت الإسرائيلي لبحث توسيع الحرب في غزة وسط خلاف بين السياسيين والعسكريين حول صفقة التبادل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت اليوم اجتماعها الأسبوعي في مقر رئاسة الوزراء، في حين يُتوقع أن يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) عند الساعة السادسة مساءً، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضافت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، أن هذا الاجتماع المرتقب للكابينت يهدف إلى مناقشة تطورات الأوضاع الميدانية، واستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، مع احتمال توسيع رقعة العمليات، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال أعلن حاجته إلى أسبوعين لإنهاء المهام الموكلة إليه في حي التفاح والأحياء المجاورة في مدينة غزة، لافتًا إلى أنه يسيطر حاليًا على نحو 40% من مساحة المدينة.

كما أوضحت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كانت تأمل أن يُخصص هذا الاجتماع لمناقشة صفقة تبادل الأسرى، من خلال بحث كافة السيناريوهات المطروحة، وهو ما يُفضّله المستوى الأمني والعسكري، مقارنة بالخيار العسكري الذي يدفع باتجاهه المستوى السياسي.

وبيّنت أبو شمسية أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة تشير إلى أن الحكومة حسمت أمرها باتجاه توسيع العملية العسكرية، مع التأكيد على هدف استعادة الأسرى، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا، كما قال في خطاباته الأخيرة، وقد دعمت هذه التوجهات تصريحات كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللذين شددا على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تقتصر على غزة، بل تمتد إلى جبهات أخرى مثل اليمن وسوريا ولبنان.