العالم اليوم - فيديو يثير الغضب في الجزائر.. ممرضة تصور جثمانا داخل مستشفى

انتم الان تتابعون خبر فيديو يثير الغضب في الجزائر.. ممرضة تصور جثمانا داخل مستشفى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 أغسطس 2025 10:22 مساءً - أثار مقطع فيديو نشرته ممرضة جزائرية على منصة "تيك توك" موجة واسعة من الجدل، بعد أن قامت بتصوير عملية تحضير جثمان رجل متوفى داخل أحد المستشفيات الحكومية في العاصمة الجزائر.

وخلف الفيديو، الذي تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ردود فعل غاضبة حيث وصف السلوك بـ"غير الإنساني" و"المسيء للأخلاقيات المهنية"، في ظل ما يفرضه العمل في القطاع الصحي من احترام لقدسية الموتى والحفاظ على كرامتهم.

وعقب الضجة التي أحدثها الفيديو، أعلنت السلطات الصحية في الجزائر عن توقيف الممرضة المعنية عن العمل بشكل فوري، وفتح تحقيق إداري في القضية.

بيان وزارة الصحة

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، إنه "على إثر ما تم تداوله، يوم السبت، والمتعلق بمقطع فيديو نشرته إحدى الممرضات على حسابها في تطبيق "تيك توك"، حيث ظهرت وهي تقوم بتصوير عملية تحضير جثمان شخص متوفي داخل مؤسسة استشفائية، فإن وزارة الصحة تعرب عن استنكارها الشديد لمثل هذه التصرفات غير الإنسانية والبعيدة كل البعد عن قيمنا الإنسانية والدينية، وعن المبادئ الأساسية لمهنة التمريض والرسالة النبيلة للقطاع الصحي".