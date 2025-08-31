العالم اليوم - فيديو.. أول ظهور لدقلو وسط جماهير إقليم دارفور

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. أول ظهور لدقلو وسط جماهير إقليم دارفور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 أغسطس 2025 10:22 مساءً - نشرت منصات تابعة لتحالف السودان الجديد "تأسيس" مقاطع فيديو يوم الأحد يظهر فيها محمد حمدان دقلو ونائبه عبدالعزيز الحلو، وسط حشد من سكان مدينة نيالا في إقليم دارفور.

وجاء الظهور الجماهيري الأول لدقلو بعد ساعات من أداءه القسم رئيسا للمجلس الرئاسي لحكومة تحالف تأسيس.

وكان دقلو قد تعهد بإنهاء معاناة السودانيين من النزوح واللجوء والمجاعة والفقر والحرمان.

وقال: "عانى السودانيون من الحروب المتطاولة منذ بداية الخمسينيات وبروز حركات المقاومة، ورغم ذلك لم تتوقف الحروب".

وأكد دقلو في أول خطاب له عقب أدائه القسم أن حكومة تحالف تأسيس ستعمل على تحقيق الوحدة العادلة لكل التراب السوداني، وذلك بتطبيق الحكم اللامركزي الذي يمكن جميع الشعوب السودانية من إدارة شؤون أقاليمهم والاستفادة من مواردهم بعدالة لتنمية مناطقهم وتقديم الخدمات الضرورية.

كما أكد سعي حكومة تأسيس "لتحرير المواطنين السودانيين من الخوف، وتمكينهم من أن يكونوا أحرارا في اختيار القوانين التي يريدونها بإرادتهم دون إكراه". مع التأكيد على أن الشعب السوداني هو مصدر الشرعية.