العالم اليوم - المغرب.. منع "طلاء أظافر" وأنواع "الجل" بسبب مادة سامة

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. منع "طلاء أظافر" وأنواع "الجل" بسبب مادة سامة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 أغسطس 2025 09:25 مساءً - قررت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، منع تسويق وتصنيع واستيراد واستعمال منتجات التجميل التي تحتوي على أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين، المعروف باسم (TPO).

ويأتي القرار وفقد الوكالة إثر تقييم معمق للمعطيات العلمية المتوفرة والمعايير الدولية المتعلقة بمادة (TPO)، التي تستخدم كـ "مبادر ضوئي" في بعض أنواع "الجل" وطلاء الأظافر التي تتصلب تحت الأشعة فوق البنفسجية، إذ تبين أنها تظهر خصائص سامة مقلقة.

وقالت الوكالة في مذكرة وجهتها إلى مهنيي الصحة والعاملين في قطاع التجميل والمستهلكين إن “استعمال طلاء الأظافر و"الجل" الخاص به المحتوي على مادة أوكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل فوسفين، المعروفة اختصارا بـTPO، أصبح ممنوعا.

وأوضحت أن التعرض المتكرر للمادة المذكورة قد يشكل أخطارا صحية محتملة، خاصة آثارا سامة على الصحة.