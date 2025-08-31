روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات

روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيراتتبادلت روسيا وأوكرانيا الإعلان عن إسقاط مسيرات، في استمرار للنزاع القائم بين الطرفين منذ فبراير 2022.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أن البيانات الأولية أشارت إلى أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت أو دمرت 126 طائرة مسيرة روسية في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من أوكرانيا.

في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 112 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أنها استهدفت بنية أساسية لموانئ في أوكرانيا تستخدم لأغراض عسكرية.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب التي دخلت عامها الثالث بشكل شبه يومي تقارير تؤكد تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ 24 فبراير عام 2022.