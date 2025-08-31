نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا أحد من حماس ليخبرنا.. أول تعليق لنتانياهو على استشهاد "أبوعبيدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في انتظار بيان رسمي، يبدو أن إسرائيل نجحت في استهداف المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة، أبوعبيدة، بعد استهدافه أمس في مدينة غزة.

واليوم الأحد، نقلت تقارير إسرائيلية، عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو خلال اجتماع حكومي: "لا زلنا لا نعرف النتيجة النهائية، وآمل أنه لم يعد معنا".

ومن جهتها نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي "هاجم الجيش الإسرائيلي أبو عبيدة، ونحن ننتظر النتائج"، مشيرًا إلى أن الحركة تأخرت في إعلان مقتله.

وذكرت الصحيفة أن نتانياهو قال في مستهل اجتماع الحكومة: "نحن ننتظر النتائج. لاحظت أن إعلان حماس تأخر قليلًا. يبدو أنه لا يوجد من يطلعنا على هذا الأمر، ربما لم يتبق في حماس حاليًا من يعلن مقتل أبو عبيدة" وأضاف "لذلك فإن الساعات والأيام المقبلة ستخبرنا".

وعلى امتداد سنوات، ظهر أبو عبيدة بانتظام عبر الفيديو، في كلمات باسم كتائب القسام، بالزي العسكري، وملثمًا بالكوفية الحمراء.

واستهدفت إسرائيل منذ 23 شهرًا في غزة، قادة الصف الأول في حركة حماس، إذ قتلت رئيسي حماس السابقين إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وقائد كتائب القسام محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى، وغيرهم.

وفجر اليوم الأحد، أكدت حامس مقتل قائدها العسكري محمد السنوار بعد أشهر من إعلان إسرائيل قتله في ضربة جوية في جنوب قطاع غزة.