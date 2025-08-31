نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تفجير 80 روبوتا مفخخًا.. غزة تحذر من تصعيد إسرائيلي للتهجير القسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأحد بأن الجيش الإسرائيلي يوظف الروبوتات المفخخة بشكل ممنهج في هجماته على المناطق السكنية في القطاع.

وقال المكتب في بيان إنه تم تفجير أكثر من 80 روبوتا مفخخا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، مما أسفر عن دمار واسع للمنازل والممتلكات وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وأضاف أنه في سياق سياسة الترهيب المنهجية، يواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقة المدنيين العزل من أطفال ونساء، ودفع السكان نحو النزوح القسري، إلى جانب فرض حصار شامل يحرم أكثر من 2.4 مليون فلسطيني من أساسيات الحياة، بينهم أكثر من مليون في مدينة غزة والشمال.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه السياسة أودت بحياة 332 شخصا، بينهم 124 طفلا، جراء الجوع والحرمان.

ونوه إلى أنه رغم شدة الحصار والعنف الممنهج، يرفض الفلسطينيون الرضوخ لسياسة التهجير القسري ويواصلون التمسك بأرضهم في مشهد يروي قصة صمود أسطوري.

ووجه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداء عاجلا للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف فاعل لوقف هذه الجرائم، وحماية المدنيين، ومحاسبة قوات الجيش الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية.