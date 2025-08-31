العالم اليوم - الحوثي يعلق على ضربة "الوزراء" ويتوعد إسرائيل يهجمات متصاعدة

انتم الان تتابعون خبر الحوثي يعلق على ضربة "الوزراء" ويتوعد إسرائيل يهجمات متصاعدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 أغسطس 2025 05:20 مساءً - وصف زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، استهداف إسرائيل لعدد من الوزراء الحوثيين بأنه "جريمة". متوعدا تل أبيب بـ"مسار ثابت وتصاعدي" في الهجمات.

وأشار الحوثي إلى أن جميع القتلى الذين قتلوا في الهجوم هم من الوزراء عاملون في المجالات المدنية، معتبرا أن استهدافهم "يضاف إلى الرصيد الإجرامي لإسرائيل في المنطقة".

وأكد أن "التضحية الكبيرة إنما تزيدنا ثباتا وصمودا وتماسكا"، مشددا على أن مسار الجماعة في "نصرة الشعب الفلسطيني" مستمر وتصاعدي، قائلا: "لن نقف موقف المتفرجين إزاء جرائم العدو".

وتابع: "مسارنا العسكري في الاستهداف للعدو الإسرائيلي سواء بالصواريخ والطائرات المسيرة أو بالحظر البحري مسار مستمر وثابت وتصاعدي".

وأوضح أن الأجهزة الأمنية التابعة له تعمل في مهمة لـ"تحصين الجبهة الداخلية من الاختراق".

والسبت، توعد المتمردون الحوثيون في اليمن إسرائيل بـ"الثأر" بعد إعلان مقتل رئيس حكومتهم غير المعترف بها دوليا وعدد من وزرائهم في ضربة إسرائيلية على صنعاء قبل يومين.