نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقب: الاحتلال الإسرائيلي يضغط على سكان غزة للرحيل وحصار متصاعد (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج" إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطًا كبيرة على سكان غزة، محاولًا تهجيرهم من شمال القطاع إلى جنوبه عبر حصار خانق يمنع دخول المساعدات الحيوية.

محاولة إخلاء سكان غزة جنوبًا

وأوضح الرقب أن الاحتلال بدأ في تنفيذ خطته لإخلاء الكتلة السكانية شمال وجنوب غزة، باستخدام سياسات التجويع والحصار، ما أدى إلى وفاة المئات من الجوعى، وفق تقارير دولية، في مشهد يعكس التصعيد الإسرائيلي الخطير.

تجاهل أمريكي للمقترحات العربية للتهدئة

وأشار إلى وجود حراك دولي مؤيد للفلسطينيين، لكنه يواجه إنكارًا وتجاهلًا من الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها مصر وقطر لوقف إطلاق النار والتهدئة، التي لم تحظى برد فعل إيجابي حتى الآن.

اجتماع ترامب – بلير يكشف خطط السيطرة على غزة

وكشف الرقب عن اجتماع جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مستشاريه، من بينهم توني بلير وكوشنر، وكذلك وزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي، ناقشوا خلاله مستقبل قطاع غزة دون مشاركة فلسطينية أو عربية.

خطة تهجير السكان واستثمار غزة

وأشار إلى أن الاجتماع تناول خطة لإعادة إعمار غزة عبر تهجير السكان واستثمار موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل القطاع.

تصريحات مستشار ترامب تعكس تطرف الإدارة الأمريكية

وأضاف أن تصريحات مستشار ترامب لتوم باراك التي تشكك في حدود اتفاقية سايكس بيكو وتدعم التوسع الإسرائيلي تعكس توجهًا أمريكيًا متطرفًا، داعيًا إلى وحدة عربية قوية لمواجهة هذه التحديات وحماية الحقوق الفلسطينية.