العالم اليوم - حماس تؤكد وفاة قائدها العسكري محمد السنوار

انتم الان تتابعون خبر حماس تؤكد وفاة قائدها العسكري محمد السنوار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 أغسطس 2025 07:24 صباحاً - أكدت حركة حماس، اليوم السبت، مقتل قائدها العسكري في غزة محمد السنوار بعد أشهر قليلة من إعلان إسرائيل عن مقتله في غارة في مايو.

ولم تقدم حماس تفاصيل عن مقتل محمد السنوار لكنها نشرت صورته مع صور قادة آخرين في الحركة ووصفتهم بأنهم "القادة الشهداء الأطهار".

ومحمد السنوار هو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، قائد حماس الذي شارك في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، والذي قتلته إسرائيل في القتال بعد عام من ذلك.

وتمت ترقيته إلى المراتب العليا في الحركة بعد وفاة شقيقه.

ومن شأن تأكيد موته أن يترك مساعده المقرب عز الدين الحداد، الذي يشرف حاليا على العمليات في شمال غزة، مسؤولا عن الجناح المسلح لحماس في جميع أنحاء القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد في يونيو الماضي أنها قتلت محمد السنوار في هجوم في خان يونس قبل نحو شهر من ذلك، أي مايو، وأن جثة الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، محمد، في قبضة إسرائيل وأن عملية التعرف على جثمانه اكتملت.

وقال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي إنه "تم التعرف رسميًا وبشكل مؤكد على جثة قائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد السنوار، الذي اغتيل ".

وكانت رفاته من بين عدة رفات انتُشلت من أنقاض نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس خلال عملية عسكرية خاصة، بحسب ما ذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي.