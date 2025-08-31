نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هاشتاج الموت".. كيف اجتاحت شائعات وفاة ترامب منصات التواصل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا، لكن هذه المرة لأسباب مختلفة عن خطاباته وتصريحاته السياسية المثيرة للجدل. فقد اشتعلت منصات مثل "إكس" السبت الماضي بعبارات مثيرة، أبرزها "ترامب مات"، مما أثار موجة من الجدل والتساؤلات بشأن من يقف وراء إطلاق مثل هذه الشائعات، والأسباب التي أدت إلى انتشارها بهذا الشكل الكبير.

غياب ترامب وصور كدماته.. بداية التكهنات

لم تأتِ هذه الشائعات من فراغ، بل جاءت في أعقاب غياب ملحوظ للرئيس (79 عامًا) عن عدد من الفعاليات العامة خلال الفترة الأخيرة. هذا الغياب الذي صاحبه تداول واسع لصور تظهر كدمة متكررة على يده، أثار العديد من التكهنات حول حالته الصحية، خاصة أن ترامب عادة ما يكون في دائرة الضوء سواء عبر الإعلام أو الاجتماعات الحاشدة.

في الوقت نفسه، لم تساعد تصريحات بعض المقربين منه في نفي هذه التكهنات بشكل واضح، بل على العكس، كانت بعض التصريحات مبهمة، ما فتح الباب أمام المزيد من التحليلات والافتراضات التي لم تُؤكد رسميًا صحة أي منها.

تصريحات فانس تغذي الشائعات.. وأمل في استمرارية ترامب

زاد من زخم الشائعات حديث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع صحيفة "يو إس إيه توداي" بتاريخ 27 أغسطس، حيث قال إنه مستعد لتولي الرئاسة في حال حدوث "مأساة مروعة"، وهو تعبير استُقبل بتفسير واسع على أنه إشارة غير مباشرة إلى احتمال تدهور صحة ترامب.

لكن فانس سرعان ما أوضح أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة ونشاط لافت، مشددًا: "إنه آخر شخص يجري مكالمات في الليل، وأول من يستيقظ ويبدأ العمل صباحًا. نعم، تحدث المآسي، لكنني واثق أن ترامب بصحة جيدة وسيكمل ولايته."

على الرغم من هذه المحاولات لتهدئة المخاوف، ساهمت تصريحات فانس في زيادة النقاش وفتح المجال أمام وسائل الإعلام والمتابعين لتكبير حجم الشائعات.

مزاح جرونينج في "كوميك-كون" يعزز التكهنات

لم تقتصر المصادر التي غذّت هذه الشائعات على الدائرة السياسية فقط، بل امتدت إلى قطاع الترفيه. ففي يوليو الماضي، خلال فعاليات معرض "كوميك-كون" في سان دييغو، قال مبتكر مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "ذا سيمبسونز"، مات جرونينج، تصريحات أثارت اهتمامًا واسعًا.

ذكر جرونينج أن المسلسل "لن يتوقف قريبًا"، لكنه أشار إلى أن نهايته قد ترتبط بوفاة ترامب، وقال بشكل ساخر: "العرض سيستمر حتى يموت شخص ما. وعندما يموت هذا الشخص الذي تعرفونه، ستشهد الشوارع رقصًا واحتفالات، باستثناء أن نائب الرئيس جي دي فانس سيمنع الرقص."

هذه التصريحات التي نقلتها عدة وسائل إعلام، أضافت بعدًا فكاهيًا لكنه مؤثر في تعميق النقاش حول صحة ترامب.

الوضع الصحي لترامب ومحاولات الاغتيال السابقة

لا يمكن فصل هذه الشائعات عن الوضع الصحي المعروف سابقًا لترامب. ففي يوليو، أعلن البيت الأبيض السابق أن ترامب يعاني من "قصور وريدي مزمن" بعد إجراء فحص طبي بسبب تورم في ساقيه. وأكدت المذكرة الرسمية أن الصور التي أظهرت كدمات طفيفة على يده تعود إلى "تهيّج بسيط في الأنسجة نتيجة كثرة المصافحة واستخدام الأسبرين كجزء من برنامجه الوقائي للقلب".

إضافة إلى ذلك، نجا ترامب خلال فترة حملته الانتخابية السابقة من محاولتي اغتيال، ما زاد من قلق أنصاره ومتابعيه، وربما ألقى بظلال من الشك حول سلامته بشكل عام.

شائعات متكررة عن وفاة ترامب

لم تكن هذه الشائعة الأولى من نوعها التي تتحدث عن وفاة ترامب. ففي سبتمبر 2023، تم اختراق حساب ابنه دونالد ترامب جونيور على منصة "إكس"، حيث نشر المخترق رسالة زعمت وفاة والده وترشحه هو للرئاسة. هذه الحوادث أظهرت مدى حجم وتأثير الشائعات التي تطال كبار الشخصيات السياسية على منصات التواصل.

ظهور مفاجئ لترامب يقطع الطريق على الشائعات

في تطور يكسر كل التكهنات، ظهر دونالد ترامب في ملعب جولف رفقة أحفاده، في صورة انتشرت بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، لتعيد التأكيد على نشاطه وحيويته. هذه الظهورات الميدانية تعزز من نفي الشائعات المتداولة حول صحته، وتوضح أن الرئيس لا يزال يمارس حياته بشكل طبيعي، ما يقلل من مصداقية الأخبار التي تروّج لفكرة تدهور حالته الصحية أو وفاته.