76 شهيداً في غزة منذ فجر السبت
استشهد 76 فلسطينياً وأصيب آخرون منذ فجر السبت، بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على مختلف أنحاء قطاع غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة في عدة أحياء أبرزها الزيتون والشيخ رضوان في مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية، بأن 38 شهيدا نقلوا إلى مستشفى الشفاء، وشهيدين إلى عيادة الشيخ رضوان، و7 شهداء إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، و9 شهداء إلى مستشفى العودة، و5 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، و15 شهيدا إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت أمس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 63 الفا و371 شهيدا، 159 الفا و835 مصابا.
