إسرائيل تعلن استعادة جثة رهينة من غزة

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" استعادا جثمان الجندي عيدان شتيڤي، خلال عملية في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن استعادة جثماني الرهينتين إيلان فايس وشخص ثان لم يتم التعرف إليه حينها، ليتبين لاحقًا أنه شتيڤي.

وشتيڤي، البالغ من العمر 28 عامًا، قُتل في مهرجان "نوفا" الموسيقي أثناء هجوم 7 أكتوبر 2023، حيث كان يشارك متطوعًا لتصوير الفعالية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتم التعرف إلى جثمان الجندي الإسرائيلي في معهد أبو كبير للطب الشرعي.

وأكد نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس التزامهما بإعادة جميع الرهائن الباقين في غزة، والبالغ عددهم 48 رهينة، يُعتقد أن 20 منهم أحياء، بينما أُكدت وفاة 26 آخرين.