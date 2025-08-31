نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة البريطانية: اعتقال 3 أشخاص خلال احتجاج ضد المهاجرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، اعتقال 3 رجال بعد إصابة عنصري شرطة بجروح طفيفة، خلال مظاهرة احتجاج أمام فندق يؤوي طالبي لجوء.

وشهدت الأسابيع الأخيرة احتجاجات مناهضة للهجرة، اتسم بعضها بالعنف، أمام الفندق في إيبينغ بشمال شرق لندن.

وجرت المظاهرة الجديدة بعد إلغاء محكمة استئناف قرارًا صادرًا عن محكمة ابتدائية، يحظر مؤقتًا إيواء طالبي لجوء في الفندق المذكور.

وقال مساعد قائد شرطة إسيكس، غلين بافلين،: "من الواضح أن الغالبية العظمى من الناس في إيبينغ أرادوا الليلة أن تُسمع أصواتهم، وقد فعلوا ذلك بأمان، ودون الحاجة إلى تدخل الشرطة".

وأضاف: "مع ذلك، فإن الحق في الاحتجاج لا يشمل الحق في ارتكاب جريمة، وقد أوقف الليلة عدد قليل من الأشخاص. أصيب عنصران من الشرطة بجروح ليست خطرة لحسن الحظ".

وبدأت الاحتجاجات بعد اتهام طالب لجوء إثيوبي مقيم في الفندق بمحاولة تقبيل فتاة، تبلغ 14 عامًا، في إيبينغ، علمًا أنه ينفي هذه التهمة.

ووصل طالب اللجوء البالغ 38 عامًا قبل أيام إلى البلاد على متن قارب صغير عبر بحر المانش.

وامتدت الاحتجاجات من إيبينغ إلى مناطق أخرى من بريطانيا، وسط استياء متزايد إزاء استمرار وصول قوارب صغيرة تقل مهاجرين من فرنسا.

وقام أكثر من 50 ألف مهاجر بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر المانش منذ تولي العمالي كير ستارمر رئاسة الحكومة البريطانية في يوليو 2024.

ولا يزال الموقوفون الثلاثة رهن الاحتجاز، حسب شرطة إسيكس.