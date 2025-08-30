العالم اليوم - ترامب يشكك في لقاء بوتين وزيلينسكي ويلوح بدعم جوي لوقف الحرب

انتم الان تتابعون خبر ترامب يشكك في لقاء بوتين وزيلينسكي ويلوح بدعم جوي لوقف الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أغسطس 2025 11:20 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن اجتماعًا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يبدو غير مرجح"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى تقديم دعم جوي لمساعدة أوروبا في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.

وأضاف ترامب، في مقابلة مطوّلة مع صحيفة ديلي كولر في المكتب البيضاوي، أن خطته لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا تقوم على ضمانات أمنية "حتى وإن تطلب الأمر طائرات أميركية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الصراع "ليس حربنا".

وقال ترامب: "هناك ما بين خمسة إلى سبعة آلاف، معظمهم من الشباب، يُقتلون كل أسبوع. إذا كان بوسعي إيقاف ذلك من خلال طائرة تحلق في الأجواء من حين لآخر، فسيكون العبء الأكبر على الأوروبيين، لكننا سنساعدهم إذا كان بوسعنا إنجاز شيء".

ورفض ترامب إرسال قوات برية أميركية إلى أوكرانيا، لكنه أكد أن الضمانات الأمنية قد تكون ضرورية للتوصل إلى تسوية. وأضاف: "نحن لا ننفق أي أموال في هذه الحرب. نحن نبيع معدات للناتو، وليس لأوكرانيا. الناتو يدفع ثمنها. هذا فارق كبير".

ورغم تأكيده أن الحرب "لم تبدأ في عهده"، قال ترامب إنه يسعى إلى "إخماد النار" في أقرب وقت ممكن. وأوضح: "لقد ورثت هذه الحرب، وكل ما أحاول فعله هو إطفاء اللهب… فعلت ذلك مع حروب أخرى كانت أصعب من هذه، بعضها استمر أكثر من 30 عامًا، وتمكنت من إنهائها".

وعن احتمالات عقد لقاءات دبلوماسية جديدة، قال ترامب إنه من غير المتوقع عقد اجتماع ثنائي بين بوتين وزيلينسكي قريبًا، لكنه لم يستبعد محادثات ثلاثية تضم أطرافًا أخرى. وأضاف: "أحيانًا لا يكون الناس مستعدين للتوقف. إنهم مثل الأطفال في ساحة اللعب… يواصلون القتال حتى يشعروا أخيرًا بأن الوقت قد حان للتوقف".

وكان ترامب قد صرّح في مقابلة سابقة مع شبكة "فوكس نيوز" يوم 19 أغسطس أنه يستبعد نشر قوات أميركية على الأرض في أوكرانيا، لكنه أبدى انفتاحًا على إمكانية استخدام قوات أميركية في الجو كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب.