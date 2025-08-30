العالم اليوم - الحوثيون يتوعّدون بـ"الثأر" بعد ضربة "مجلس الوزراء"

انتم الان تتابعون خبر الحوثيون يتوعّدون بـ"الثأر" بعد ضربة "مجلس الوزراء" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أغسطس 2025 10:24 مساءً - توعّد المتمردون الحوثيون في اليمن السبت إسرائيل بـ"الثأر" بعد إعلان مقتل رئيس حكومتهم غير المعترف بها دوليا وعدد من وزرائهم في ضربة إسرائيلية على صنعاء قبل يومين.

وقال رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط في كلمة مصوّرة، "نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر"، مضيفا متوجها الى الدولة العبرية "تنتظركم أياما سوداوية". ودعا "جميع المواطنين حول العالم الى الابتعاد وعدم التعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني"، و"جميع الشركات" في إسرائيل "للمغادرة قبل فوات الأوان".

