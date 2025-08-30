نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تنعي رئيس وزراء جماعة "أنصار الله" الحوثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت حركة "حماس" جماعة "أنصار الله" الحوثية إثر مقتل رئيس وزراء حكومة صنعاء أحمد غالب الرهوي.

وجاء في البيان الذي أصدرته الحركة اليوم: "بمزيد من الإيمان والفخر بمواقف إخوة الوفاء والانتصار لشعبنا في قطاع غزة، ننعى إلى أمتنا العربية والإسلامية شهداءنا الأبطال الذين ارتقوا على درب النصرة والوفاء لشعبنا والدفاع عن غزة والقدس والأقصى".

وأكدت الحركة أن "هذه الدماء الطاهرة التي سالت على أرض اليمن الشقيق تمتزج مع دماء شعبنا الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى، لتؤكد على وحدة أمتنا ومركزية قضيتنا وخطر العدو الصهيوني على أمن المنطقة واستقرارها".

ودعت حماس الله تعالى أن "يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويعوض اليمن خيرًا في مصابه الجلل، ويشفي الجرحى"، معربة عن تضامنها الكامل مع الشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة حكومة صنعاء مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة اليمنية يوم الخميس الماضي.