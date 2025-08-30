نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس إندونيسيا يلغي زيارته للصين بسبب الاضطرابات الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو إلغاء زيارته المرتقبة إلى الصين، حيث كان من المقرر أن يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية.

وأفادت مصادر من مكتب الرئيس الإندونيسي أن القرار جاء بسبب "الوضع الداخلي في البلاد".

وتشهد إندونيسيا حاليا موجة من الاحتجاجات التي انطلقت من تظاهرات للاتحادات العمالية، مطالبة بزيادة الأجور وإنهاء التسريحات الجماعية وإجراء إصلاحات في النظام الضريبي. وفي 28 أغسطس وقع حادث مأساوي في جاكرتا، حيث لقي سائق سيارة أجرة مصرعه بعد أن دهسته سيارة تابعة للشرطة في أثناء الاحتجاجات، ما أدى إلى تصاعد حدة النشاط الاحتجاجي في البلاد.

وفي وقت لاحق عبر سوبيانتو عن تعازيه لأسرة الضحية، مؤكدا دعمه لعائلة السائق المتوفى. كما وعد الرئيس الإندونيسي بأن يتم التحقيق في الحادث بشكل شامل وحيادي.

ويأتي قرار إلغاء الزيارة في وقت حساس بالنسبة لإندونيسيا، حيث يسعى الرئيس سوبيانتو إلى تهدئة الوضع الداخلي ومعالجة مطالب المحتجين، وسط تصاعد التوترات الشعبية في البلاد.