نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الهنغاري: معظم دول الاتحاد الأوروبي ليست مهتمة بنجاح عملية السلام في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن أظهر أن بروكسل ومعظم الدول الأوروبية غير مهتمين بنجاح العملية السلمية حول أوكرانيا.

وقال سيارتو للصحفيين: "أصبح من الواضح في اجتماع وزراء الخارجية اليوم أن بروكسل ومعها جزء كبير من دول الاتحاد الأوروبي يستعدان لاستمرار الحرب أمدا طويلا. بروكسل ومعظم دول الاتحاد الأوروبي غير مهتمين بنجاح العملية السلمية".

وبحسب قوله، ينوي الاتحاد الأوروبي تخصيص "عشرات المليارات من اليوروهات" الجديدة من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لشراء الأسلحة والطائرات المسيرة لأوكرانيا، ودعم جيشها، وضمان أداء الدولة الأوكرانية.

هذا وأعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس عن وجود عجز كبير لدى دول الاتحاد الأوروبي في تمويل أوكرانيا، مطالبة بالعثور على مصادر تمويل.

وقالت إن "عجز التمويل لأوكرانيا هائل، وعلينا إيجاد تمويل جديد الآن. لكن من الواضح أيضا أن الواقع السياسي هو أن بلجيكا والعديد من الدول الأخرى لا ترغب في مناقشة هذا الآن".