نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كالاس: الاتحاد الأوروبي يواجه نقصا هائلا في تمويل أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس عن وجود عجز كبير لدى دول الاتحاد الأوروبي في تمويل أوكرانيا، مطالبة بالعثور على مصادر تمويل.

جاء تصريح كالاس عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد في الدنمارك، وردا على سؤال حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لسد هذا العجز، نظرا لأن العديد من الدول قد أعلنت أنها لن تخصص مواردها الخاصة بها لهذا الغاية بحلول عام 2026.

وقالت: "نعم، صحيح أن العديد من الدول الأعضاء أثارت هذه المسألة، وأن عجز التمويل لأوكرانيا هائل، وعلينا إيجاد التمويل الآن. لكن من الواضح أيضا أن الواقع السياسي هو أن بلجيكا والعديد من الدول الأخرى لا ترغب في مناقشة هذا الآن".

وسبق أن أعلنت كالاس أن من المقرر أن يتم تقديم الاقتراح الخاص بالحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا الأسبوع المقبل.

وقالت: "ناقشنا زيادة الضغط على روسيا.. في إطار الحزمة الجديدة، ناقشنا عقوبات ثانوية ضد الأطراف التي تدعم روسيا، كما نوقش المزيد من حظر الواردات، والعقوبات على سفن أسطول الظل.. أتوقع أن تقدم المقترحات الخاصة بهذه الحزمة الأسبوع المقبل".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد صرحت سابقا بأن من المزمع فرض الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات بحلول منتصف سبتمبر.