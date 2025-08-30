نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتيال الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني أندريه باروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام أوكرانية اليوم السبت بمقتل الأمين السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني والرئيس السابق للبرلمان أندريه باروبي على يد مسلح في مدينة لفوف غرب أوكرانيا.

وكتبت قناة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية على "تلغرام":"أفادت الشرطة بأن شخصية عامة وسياسية قتلت في لفوف، نحن نتحدث عن أندريه باروبي".

من جانبها، أفادت الشرطة الأوكرانية، بوقت سابق اليوم، بمقتل شخصية عامة سياسية معروفة بإطلاق للنار عليه في مدينة لفوف.

وكان باروبي يشغل منصب أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في مايو عام 2014، عندما وقعت مذبحة ارتكبها النازيون الأوكرانيون بمدينة أوديسا في الساحة القريبة من مجلس النقابات العمالية، ضد محتجين مدنيين مؤيدين للفيدرالية في أوكرانيا وحماية اللغة الروسية، ما أسفر عن مقتل 48 شخصا حرقا وهم أحياء.

وعرف عنه كراهيته لروسيا ودعمه للزمر النازية التي تواصل ارتكاب الفظائع وترويع الناطقين بالروسية والموالين لروسيا في المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرة نظام كييف في أوكرانيا.