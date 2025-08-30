العالم اليوم - رئيس هيئة الأركان الروسية يكشف مدى التقدم في جبهات القتال

انتم الان تتابعون خبر رئيس هيئة الأركان الروسية يكشف مدى التقدم في جبهات القتال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أغسطس 2025 05:17 مساءً - كشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، عن مدى التقدم الذي أحرزته القوات الروسية على خط الجبهة في شرق أوكرانيا.

وأوضح فاليري غيراسيموف أن القوات الروسية مستمرة في هجومها المتواصل على طول خط المواجهة بأكمله تقريبًا.

وأشار المسؤول العسكري الروسي الرفيع إلى أنه يتم بنجاح إتمام إقامة مناطق عازلة على طول الحدود الأوكرانية في منطقتي سومي وخاركيف.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إنه لم يتبق سوى أقل من 60 كيلومترا مربعا للسيطرة الكاملة على مقاطعة لوغانسك.

وأوضح القوات الروسية سيطرت حتى الآن على 99.7% من أراضي لوغانسك، بينما سيطرت على ما نسبته 79% من أراضي مقاطعة دونيتسك.

وأضاف: "تواصل مجموعة القوات المشتركة هجوما بلا توقف على طول خط الجبهة بأكمله تقريبا. منذ مارس، تم تحرير أكثر من 3.5 ألف كيلومتر مربع من الأراضي و149 منطقة".

وأوضح: "تتقدم القوات في مقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث تمت السيطرة على 7 مناطق. حاليا، حررت قواتنا المسلحة الروسية 99.7 % من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (بقي أقل من 60 كيلومترا مربعا) و79 % من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، و74 % من مقاطعة زابوروجيه، و76 % من مقاطعة خيرسون تحت سيطرة القوات الروسية".

وأضاف: "بعد دحر العدو والقضاء على تغلغله في أراضي مقاطعة كورسك، تنفذ قوات مجموعة الشمال مهمة إنشاء منطقة أمنية. حاليًا، أصبحت 210 كيلومترات مربعة من الأراضي و13 منطقة تحت سيطرة قواتنا في مقاطعة سومي".

وقال غيراسيموف إن مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل، مشيرا إلى أنه تم تحرير نصفها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات التابعة لها، تقدمت 25 كيلومترا باتجاه روبتسوفسكوي، وسيطرت على 10 بلدات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم السبت سيطرة قواتها على بلدة كاميشيفاخا في دونيتسك، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة.