الاحتلال الإسرائيلي يوسع عمليات التهجير شمال غزة .. ويداهم فـي نابلس القديمة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة حيث ارتقى عشرات الشهداء مع مزيد من الجرحى ووسع جيش الاحتلال من عمليات الإخلاء شمال مدينة غزة واضطر الالاف إلى النزوح من منطقة الصفطاوي بعد تقدم الدبابات قرب منطقة ابو شرخ فيما نفذ الاحتلال عمليات مداهمة في نابلس القديمة بالضفة الغربية المحتلة.

وارتقى شهيدان ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة فلسطينية قرب مسجد الهجاني بحي الدرج وسط مدينة غزة. كما أصيب عشرة في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. واستشهد ثلاثة وأصيب ٤٦ من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما جدد جيش الاحتلال عمليات النسف للمنازل في بلدة جباليا النزلة شمالي القطاع. وارتقى ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال في خيام النازحين في مخيم القادسية غرب خان يونس بينهم طفل «٤ سنوات»، كما ارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الاصابات جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء شمال مدينة خانيونس .

وفي الضفة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر أمس عمليات دهم وتفتيش للمنازل داخل البلدة القديمة بمدينة نابلس، إضافة إلى منطقة رأس العين جنوب المدينة.

وأفاد شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة عند الساعة الثانية فجر أمس، وانتشرت في عدة أحياء، فيما اعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات، بينما شرعت فرق أخرى باقتحام المنازل وإجبار ساكنيها على الخروج منها وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.