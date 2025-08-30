العالم اليوم - بعد النفي.. إسرائيل تعلن تفاصيل ما حدث في حي الزيتون

انتم الان تتابعون خبر بعد النفي.. إسرائيل تعلن تفاصيل ما حدث في حي الزيتون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أغسطس 2025 03:25 مساءً - أقرّ الجيش الإسرائيلي، السبت، بإصابة 7 من جنوده شمالي قطاع غزة، بعد ساعات من نفي متحدثه الإعلامي وقوع أي عمليات في المنطقة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "ناقلة جند مدرعة أصيبت بانفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون شمال القطاع، خلال عملية نفذتها الفرقة 99 واللواء 7"، مشيرة إلى أن جنديين أُصيبا بجروح متوسطة ونُقلا إلى المستشفى، بينما غادر خمسة آخرون بعد تلقي العلاج.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد نفى في وقت سابق السبت وقوع عمليات في غزة يوم الجمعة، قبل أن تتراجع المؤسسة العسكرية وتقر بالهجوم.

في وقت سابق، ذكرت مواقع إسرائيلية على منصة "تليغرام" أن مروحيات عسكرية نُشرت لنقل الجنود الجرحى إلى المستشفيات، ورجّحت مقتل جندي واحد على الأقل، إضافة إلى احتمال وقوع أسرى، وهو ما لم تؤكده المصادر الرسمية.

وفي أعقاب الحادثة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الطيران الحربي شن غارات واسعة على حي الزيتون. ويؤكد جنود إسرائيليون أنهم يواجهون خطراً متزايداً من العبوات الناسفة المزروعة في الطرقات والمباني، لا سيما في الأحياء التي يجبر الجيش سكانها على الإخلاء.

الغارات الجوية

وتصعّد إسرائيل هجماتها في مدينة غزة لدفع السكان نحو النزوح جنوباً، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش "يدفع السكان جنوباً استعداداً لعملية عربات جدعون الثانية المرتقبة"، متوقعة صدور أوامر إخلاء جديدة خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية سيجتمع مساء الأحد لمراجعة سير العمليات.

وفي الأثناء، أفادت تقارير فلسطينية بأن طائرات مسيّرة إسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما شن الطيران الحربي غارات على مناطق جنوبية، وسط أنباء عن سلسلة هجمات جوية مكثفة شمال المدينة.