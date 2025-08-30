نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة أسر المقاومة الفلسطينية جنود الاحتلال في معارك حي الزيتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حيّا الزيتون والصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي للمقاومة قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الجيش الإسرائيلي فعّل ما يعرف ببروتوكول "هانيبال" لقتل أي جندي قبل وقوعه في الأسر.

اصابة 7 جنود جراء عبوة ناسفة

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن 7 جنود أصيبوا جرّاء انفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون بمدينة غزة، حسب القناة الـ12 العبرية.

وذكرت الصحيفة أن جنديًا واحدًا أصيب بجروح متوسطة، بينما أصيب الستة الآخرون بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع خلال الليل.

وأضافت أن 5 من الجنود الستة ذوي الإصابة الطفيفة تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "خلال القتال بحي الزيتون كانت هناك مخاوف من وجود جنود مفقودين وتبين لاحقا عدم حدوث ذلك."

وأضافت: "بعد إحصاء الجنود والفحص تبين أن الجنود الأربعة الذين انقطع الاتصال بهم وجدوا بصحة جيدة".

٤ أحداث أمنية في حي الزيتون

فيما قالت وسائل إعلام تابعة للفصائل الفلسطينية، إن جيش الاحتلال تعرض لـ4 "أحداث أمنية" في خانيونس وحي الصبرة وحدثين بحي الزيتون أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 11 آخرين

وذكرت مصادر عبرية أن مقاتلي القسام شاركوا في كمائن حي الزيتون بأعداد كبيرة، وأن مروحيات الجيش التي توجهت لإخلاء المصابين، واجهت سيلا من النيران.

واعتبر إعلام الاحتلال أن "كمائن الزيتون" هي الأصعب منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023

ووفق مصادر عبرية فقد فعَّل جيش الاحتلال بروتوكول هانيبال لمنع وقوع أسرى أثناء الهجمات بحي الزيتون

وبروتوكول هانيبال هو إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع أسر جنوده، حتى لو تم قتلهم، لذلك يسمح هذا البروتوكول بقصف مواقع الجنود الأسرى

وكان قد صرح الناطق باسم كتائب القسام (أبو عبيدة) بأن خطة احتلال غزة ستكون وبالًا على العدو وستزيد فرص أسر جنود جدد

وأضاف أن خطة احتلال غزة سيدفع ثمنها جيش الاحتلال من دماء جنوده، وأكّد أن المقاومة في حالة استنفار وجهوزية عالية