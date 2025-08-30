نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ترامب على قرار الرسوم الجمركية: «دمار وكارثة على بلادنا» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على قرار القضاء الأمريكي الذي قضى بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته في وقت سابق، معتبرًا أن إلغاء هذه الرسوم يمثل «كارثة كاملة» على الولايات المتحدة.

وفي أول تعليق له عبر منصته «تروث سوشيال»، أكد ترامب أن الرسوم الجمركية ما زالت سارية حتى الآن، مشددًا على أن قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية «خاطئ وغير عادل»، وواصفًا إياه بأنه صادر عن محكمة «شديدة الحزبية»، وأضاف: «الولايات المتحدة ستنتصر في النهاية».

وحذر الرئيس الأمريكي السابق من تداعيات إلغاء الرسوم الجمركية، قائلًا: «إذا تم تنفيذ القرار فسيكون ذلك بمثابة دمار كامل لبلادنا، سيؤدي إلى إضعافنا ماليًا في وقت نحن بحاجة فيه إلى القوة.

لن نتسامح مع العجز التجاري الهائل والرسوم غير العادلة التي تفرضها الدول الأخرى، سواء كانت صديقة أو عدوة، والتي تضر بمصنعينا ومزارعينا».

وتابع ترامب: «إذا تم السماح بهذا القرار فإنه سيؤدي حرفيًا إلى تدمير الولايات المتحدة، يجب أن نتذكر جميعًا في عطلة عيد العمال أن التعريفات الجمركية هي أفضل أداة لدعم العمال وحماية الشركات التي تصنع منتجات عظيمة داخل أمريكا».

وختم الرئيس السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الإدارات السابقة سمحت باستخدام الرسوم الجمركية ضد الولايات المتحدة لسنوات طويلة، مؤكدًا أن بلاده ستستعيد قوتها عبر الاستمرار في فرض هذه السياسات التجارية، وقال: «بمساعدة المحكمة العليا، سنجعل أمريكا غنية وقوية مرة أخرى».

يأتي ذلك بعدما قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية أمس الجمعة 29 أغسطس، بأن معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب غير قانونية، وهو ما يعد ضربة مباشرة إلى جوهر سياسته التجارية، وفق ما أكدته وسائل إعلام أمريكية.