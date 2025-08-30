نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأونروا: مستودعاتنا بمصر ممتلئة وجاهزة لتحميل 6 آلاف شاحنة مساعدات لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن مستودعاتها في كل من مصر والأردن ممتلئة بالكامل، وجاهزة لتحميل نحو 6 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية موجهة إلى قطاع غزة، في انتظار موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إدخالها.

دعوة لرفع الحظر على دخول المساعدات

وأوضحت الوكالة في منشور عبر منصة "إكس" أن قوات الاحتلال تفرض حظرًا صارمًا على إدخال المساعدات الإنسانية التابعة لها إلى القطاع، مشددة على أن هذا المنع يعرقل جهود الإغاثة العاجلة التي يحتاجها الفلسطينيون.

نظام فعال لتوزيع المساعدات

وأعادت الأونروا التأكيد على امتلاكها نظامًا فعالًا لتوزيع المساعدات بشكل آمن وعلى نطاق واسع داخل غزة، مشيرة إلى استعدادها الكامل لبدء عمليات النقل والتوزيع فور السماح بمرور الشاحنات.

مطالبة بفتح الطرق البرية

وطالبت الوكالة بضرورة السماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة عبر الطرق البرية، باعتبارها الوسيلة الأسرع والأكثر فاعلية لتلبية احتياجات مئات الآلاف من المدنيين في القطاع.