العالم اليوم - "ليكانيماب".. علاج الزهايمر يطرح رسميا في السوق الألمانية

انتم الان تتابعون خبر "ليكانيماب".. علاج الزهايمر يطرح رسميا في السوق الألمانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أغسطس 2025 11:15 صباحاً - من المنتظر أن يتم طرح دواء "ليكانيماب"، المُعتمد لعلاج الزهايمر، رسميا في السوق الألمانية في الأول من سبتمبر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن شركتي الأدوية المشاركتان في تطوير الدواء، "بيوجين" الأميركية و"إيساي" اليابانية، أن النمسا وألمانيا هما أول دولتين في الاتحاد الأوروبي يُطرح فيهما الدواء، الذي يُسوَّق تحت اسم "ليكمبي".

ويمكن أن يساعد هذا العلاج، الذي تمت الموافقة عليه بعد تردد طويل، جزءا ضئيلا من حوالي مليون شخص مُصاب بالزهايمر في ألمانيا وحدها. ويُعطَى "ليكانيماب" عن طريق الوريد كل أسبوعين.

وفي أبريل الماضي وافقت المفوضية الأوروبية على دواء "ليكانيماب" لعلاج ضعف الإدراك الخفيف (اضطرابات الذاكرة والتفكير) في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر.

ووفقا ليوهانس ليفين من المركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية، تُعتبر السنوات الثلاث الأولى هي المراحل المبكرة من مرض الزهايمر، موضحا أن هناك على الأرجح نحو 250 ألف شخص في ألمانيا في المرحلة المبكرة من المرض.

وهناك قيد آخر على الفئة المستهدفة، حيث يجب إعطاء الدواء فقط لمرضى الزهايمر الذين لديهم نسخة واحدة فقط من "صميم البروتين الشحمي E (ApoE4)"، أو لا توجد لديهم نسخة منه على الإطلاق، وهو أحد أشكال "جين بروتين أبوليبوبروتين E". وتعتبر هذه الفئة أقل عرضة لبعض الآثار الجانبية - مثل التورم والنزيف في الدماغ - مقارنةً بالأشخاص الذين لديهم نسختان من (ApoE4).

ووفقًا للمركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية، يُشكل الأشخاص الذين لديهم نسخة واحدة فقط من (ApoE4)، أو لا توجد لديهم نسخة على الإطلاق، حوالي 80% من مرضى الزهايمر في ألمانيا.

وتُقدّر شركة "إيساي" سعر التصنيع بـ 310 يورو لعبوة سعة 2 مليلتر و615 يورو لعبوة سعة 5 مليلتر.

ووفقا للاتحاد الألماني للصيادلة، يبلغ سعر التجزئة للعبوة الصغيرة حوالي 403 يورو ونحو 788 يورو للعبوة الكبيرة.

وأوضح متحدث باسم شركة "إيساي" أن عدد الجرعات الكافية يتوقف على وزن المريض.

وبحسب تقديرات الاتحاد الألماني للصيادلة، فإنه بالنسبة لشخص يزن 70 كيلوغراما، سيحتاج إلى جرعة حوالي 7 مليلتر - أي عبوة كبيرة وأخرى صغيرة - لكل حقنة.

وبحسب الشركة المُصنّعة "إيساي"، سيكلف ذلك المريض الواحد 24 ألفا و50 يورو سنويا بناء على سعر التصنيع.