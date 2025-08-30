العالم اليوم - الحرس الثوري يعتقل خلية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر الحرس الثوري يعتقل خلية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أغسطس 2025 10:19 صباحاً - أعلن الحرس الثوري الإيران اعتقال خلية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلية مؤلفة من 8 أشخاص في محافظة خراسان.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن الخلية تلقت تدريبات متخصصة عبر الإنترنت على يد جهاز الموساد، مشيرا إلى أن "مهمة الخلية تمثلت بإرسال إحداثيات للمراكز الحيوية والحساسة ومعلومات عن شخصيات عسكرية إيرانية بارزة".

وقال إن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين و"تدمير مراكز مهمة" في مدينة مشهد.

وأوضح في البيان أن اعتقال الخلية جاء " نتيجة للعمليات الاستخباراتية الدقيقة والمستمرة التي قامت بها منظمة استخبارات الحرس الثوري في محافظة خراسان رضوي، وبالتنسيق مع الجهات القضائية".

تم تحديد واعتقال 8 أشخاص مرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في هذه المحافظة.

وأشار إلى أن الاعتقال تم خلال الأحداث الأخيرة المعروفة بـ "الدفاع المقدس لمدة 12 يوما"، منوها إلى أنهم قاموا بإرسال إحداثيات للمراكز الحيوية والحساسة، بالإضافة إلى معلومات عن شخصيات عسكرية بارزة لضباط الموساد.

وقال إنه تم كذلك ضبط كميات من المواد الأولية اللازمة لصنع منصات إطلاق، وقنابل، ومتفجرات، وفخاخ متفجرة من هذه الشبكة.