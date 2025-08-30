أبو عبيدة: احتلال غزة سيكون وبالاً على العدو

أبو عبيدة: احتلال غزة سيكون وبالاً على العدوأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن خطط العدو لاحتلال قطاع غزة ستكون "وبالاً" على قيادته السياسية والعسكرية، و"سيُدفع ثمنها من دماء جنود الاحتلال"، مشيراً إلى أن ذلك سيزيد من فرص أسر جنود جدد.

وأشار أبو عبيدة إلى أن "المقاومين في حالة استنفار وجهوزية، ومعنوياتهم عالية، وسيقدّمون نماذج فذّة في البطولة والاستبسال"، مؤكداً أنهم "سيلقّنون الغزاة دروساً قاسية".

وتطرق إلى سياسة الاحتلال بشأن الأسرى، موضحاً أن "مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد"، محمّلاً الجيش وحكومة العدو المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه السياسات.

وشدد أبو عبيدة على أن القسام ستحافظ على الأسرى بقدر الإمكان، و"سيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثباتٍ لمقتله".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن الجمعة، مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة” وخارج نطاق أي هدنة، وسط مواصلة القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في القطاع.