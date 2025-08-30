نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يحذر من التصعيد في طرابلس ويطالب بحماية المدنيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا أورنالدو عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة في العاصمة طرابلس، مشددا على ضرورة تجنب أي خطوات قد تهدد الاستقرار في البلاد.

ودعا أورنالدو جميع الأطراف المتصارعة إلى معالجة خلافاتها عبر الحوار السلمي وبالتنسيق الكامل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتبارها الإطار الدولي المعتمد لتسوية النزاعات ودعم العملية السياسية.

وأكد رئيس البعثة الأوروبية على أهمية الانسحاب الفوري لجميع التشكيلات الأمنية والعسكرية من المناطق السكنية، حفاظًا على سلامة المدنيين وحمايتهم من تداعيات التوترات الميدانية.

وأضاف أن بعثة الاتحاد الأوروبي على استعداد كامل لتقديم الدعم اللازم لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، بما يسهم في حماية السكان المدنيين، ومنع تفاقم المعاناة الإنسانية، والحد من احتمالات وقوع دمار جديد في العاصمة.

يذكر أن العاصمة الليبية شهدت توترا أمنيا بعد رصد تحركات عسكرية مكثفة داخل المدينة ووصول أرتال مسلحة من مدن الغرب الليبي باتجاهها ما أثار مخاوف السكان من اندلاع مواجهات مسلحة جديدة.