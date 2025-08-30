نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معارك شرسة وأنباء عن كمائن متعددة يتعرض لها الجيش الإسرائيلي بمدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الجمعة، بوقوع عدة أحداث أمنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، مشيرة إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود جراء الاشتباكات التي وصفتها بالاستثنائية.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن مروحيات الجيش تعمل على إخلاء مجموعة من الجنود الذي سقطوا جراء الهجوم.

وبحسب منصات المستوطنين، فإن "كمينا قويا استهدف كتيبة تابعة للواء الناحال في شمال القطاع والمعروف ان اللواء يعمل في جباليا وبيت حانون ضمن كتيبة نيتسح يهودا".

وقالت إن "الحدث الأمني في قطاع غزة، يتخلله مواجهات عنيفة توصف بالاستثنائية، والمزيد من التفاصيل ستُنشر لاحقا".