نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا: مولدوفا تتعمد تقييد حقوق الناخبين بتقليل عدد مراكز الاقتراع في الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الخارجية الروسية استعدادها لمساعدة مولدوفا في فتح العدد المطلوب من مراكز الاقتراع في روسيا لضمان إدلاء المولدوفيين بأصواتهم في انتخابات بلادهم البرلمانية في 28 سبتمبر.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اقتراح كيشينيوف فتح مركزين فقط للاقتراع في روسيا بالرغم من وجود جالية مولدوفية كبيرة على أراضيها بأنه "مناورة سياسية من الرئيسة المولدوفية مايا ساندو تهدف إلى تقييد مشاركة مواطنيها المقيمين في روسيا بالتصويت".

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها سلطات كيشيناو بتقييم مراكز الاقتراع في الخارج، حيث خفضت خلال الانتخابات الرئاسية المولدوفية عام 2024 عدد مراكز الاقتراع في روسيا من خمسة إلى اثنين.

وقررت اللجنة الانتخابية في مولدوفا فتح 12 مركز اقتراع فقط لسكان إقليم بريدنيستروفيه، وهو ما يقل ثلاث مرات عن العدد المخصص في الانتخابات السابقة وأعربت سلطات الإقليم عن قلقها من أن هذه الخطوة تمثل "تقييدا متعمدا للحريات السياسية".

هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية في مولدوفا، خاصة في ظل اتهامات روسية بأن السلطات المولدوفية تحول الانتخابات إلى استعراض سياسي دون مراعاة المعايير الدولية، وبما يقصي مواطنيها المؤيدين لروسيا عن العملية الانتخابية والسياسية في بلادهم.