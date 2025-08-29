العالم اليوم - روسيا: قواتنا سرعت وتيرة تقدمها في أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر روسيا: قواتنا سرعت وتيرة تقدمها في أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 10:23 مساءً - أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، الجمعة، أن الجيش الروسي زاد من وتيرة تقدمه في أوكرانيا.

وأضاف بيلوسوف، أن الجيش الروسي بات يسيطر على ما بين 600 و700 كيلومتر مربع شهريا، مقارنة مع ما بين 300 و400 كيلومتر مربع في مطلع العام.

وأوضح بيلوسوف، أن روسيا ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية العسكرية والصناعية في أوكرانيا بعد أن وجهت 35 ضربة جوية خلال العام الجاري صوب ما وصفه بأنه 146 هدفا بالغ الأهمية.

وتابع الوزير الروسي: "نتيجة لذلك، تضررت البنية التحتية لنحو 62 بالمئة من المؤسسات الرئيسية في المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".

وقال بيلوسوف: "أود أن أسلط الضوء بشكل خاص على الضربات التي أسفرت عن تقليص القدرة الإنتاجية، وكذلك تلك التي تستهدف المراكز اللوجستية ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة طويلة المدى".

وشدد بيلوسوف على أن روسيا يتعين عليها القيام بمزيد من العمل لتعزيز قدراتها في مجال الطائرات المسيرة، بما في ذلك تدريب مشغلي الطائرات المسيرة بسرعة أكبر.