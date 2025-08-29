نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تتوعد الرهائن الإسرائيليين في معركة مدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت حركة حماس، الجمعة، من أن الرهائن الإسرائيليين سيواجهون الأخطار نفسها التي يُواجهها مقاتلوها في مناطق القتال في مدينة غزة، مع استعداد اسرائيل لشن هجوم كبير على المدينة للسيطرة عليها.

وقال المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، عبر قناته على تلغرام: "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان".

واعتبر الجيش الإسرائيلي مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"، معلنًا إلغاء سريان التوقف التكتيكي المحلي في النشاط العسكري داخل المدينة، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

ونشر الجيش بيانًا له أشار فيه إلى أن هذا التصنيف جاء بناءً على تقييم ميداني وتوجيهات من القيادة السياسية، في ظل استمرار المواجهات وتصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم حماس: "خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالًا على قيادته السياسية والعسكرية، وسيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده، وستزيد من فرص أسر جنود جدد".