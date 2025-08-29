عاجل ـ وكيل المخابرات الأسبق: القضية الفلسطينية أمن قومي مصري في المقام الأول

أحمد جودة - القاهرة - وكيل المخابرات الأسبق: القضية الفلسطينية أمن قومي مصري في المقام الأول

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الجهد المصري لم يتوقف منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.

القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر

وأكد الدويري، خلال استضافته بأولى حلقات برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر عبر شاشة "القاهرة الإخبارية":

"القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري في المقام الأول، وكل تحرك مصري في هذه القضية هو تحرك جاد يأخذ في اعتباره مسألة الأمن القومي المصري، مع مراعاة كل التعقيدات المحيطة".

مصر لا تبحث عن دور.. الدور يبحث عن مصر

وأضاف وكيل المخابرات الأسبق:

"مصر لا تبحث عن دور في القضية الفلسطينية، بل الدور هو الذي يبحث عن مصر ليزداد قوة وتأثيرًا وفاعلية".

علاقات مصر مع كافة الفصائل الفلسطينية

وأوضح أن مصر تُعد تقريبًا الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بعلاقات مميزة وجيدة للغاية مع السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية، إلى جانب جميع المنظمات والفصائل الفلسطينية بلا استثناء سواء في الداخل أو الخارج.

وأشار إلى أن هذه العلاقات تشمل الفصائل بمختلف توجهاتها سواء دينية أو أيديولوجية أو يسارية، مؤكدًا أن علاقة مصر مميزة بالجميع دون استثناء.