العالم اليوم - قهوة الفطر.. كيف تؤثر على الهضم والتوتر والالتهابات؟

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 08:19 مساءً - كشف تقرير أن قهوة الفطر لها فوائد صحية محتملة تشمل تحسين صحة الأمعاء، وتقليل التوتر والالتهابات، وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وتصنع قهوة الفطر عن طريق طحن الفطر المجفف، وخلطه مع حبوب القهوة المطحونة.

وقدم موقع "فيري ويل هيلث" المتخصص في الأخبار الصحية، بعض الفوائد المحتملة لقهوة الفطر، مع الإشارة إلى بعض الآثار الجانبية لاستهلاكها.

تحسين المزاج

يحتوي الفطر على مركبات نباتية تساعد على تقليل كمية هرمون "الكورتيزول" التي يفرزها الجسم عند التوتر، وتساعد على الحماية من الالتهاب المزمن واضطرابات التمثيل الغذائي، وتحافظ على الشرايين، وتقي من التدهور الإدراكي العصبي وبعض السرطانات.

دعم صحة الأمعاء

تحتوي بعض أنواع الفطر على "البريبايوتكس" والألياف الغذائية التي تحفز نمو البكتيريا الصحية، مما يحسن صحة الأمعاء.

تقوية الجهاز المناعي

الفطر غني بالفلافونويدات ومضادات الأكسدة التي تعزز الاستجابة المناعية.

خفض خطر الأمراض التنكسية

تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في الفطر من أضرار الجذور الحرة، ما قد يساعد على الوقاية من بعض الأمراض كالسرطان، وأمراض القلب، وإعتام عدسة العين، وأمراض الكبد، والسكري، والفشل الكلوي، واختلال وظائف الدماغ.

زيادة الطاقة والانتباه

يحفز الكافيين الجهاز العصبي ويدفعه لليقظة والنشاط.

